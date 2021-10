🎥 Carton plein pour Ryan Mmaee et Selim Amallah avec le Maroc, le Sénégal étrille la Namibie

Suite des éliminatoires pour la Coupe du monde en zone Afrique, suite aux victoires de l'Algérie, du Cameroun ou encore de la CÎte d'Ivoire la veille.

Sénégal - Namibie

Le Sénégal de Krépin Diatta, Cheikhou Kouyaté et Kalidou Koulibaly n'a fait qu'une bouchée de la Namibie. Gueye (10e), Diédhiou (38e), Mané (55e) et Baldé (84e) sont les buteurs locaux, alors que Kamatuka (76e) sauvait l'honneur pour la Namibie.

#Senegal vs #Namibie

Le but de Sadio Mané portant le score à 3 buts à 0 pour les @Lions_Teranga. Taille patron. #WCQ22 pic.twitter.com/kc8XzVyOXz — Sénégal Football (@Lions_Teranga) October 9, 2021

Guinée-Bissau - Maroc

Ryan Mmaee et Selim Amallah poursuivent leur sans-faute dans le groupe I avec le Maroc, qui enregistre une nouvelle victoire face à son dauphin. El Kaabi (10e et 69) et Barkok (20e) permettent aux Lions de l'Atlas de creuser l'écart avec cinq longueurs d'avance sur l'adversaire du soir.

đŸŽ„ | QUEL BUT D’AYMEN BARKOK ! đŸ‡ČđŸ‡Šâšœïž



Grâce à ce pétard d’Aymen Barkok, le Maroc mène désormais 2-0 face à la Guinée-Bissau. pic.twitter.com/Be8h4Ap2xQ — Joueurs Marocains đŸ‡Č🇩 (@JoueursMA) October 9, 2021

Ghana - Zimbabwe

Les Black Stars de Benjamin Tetteh restent au contact de l'Afrique du Sud, leader du groupe G, grâce à sa victoire. Kudus (5e) ouvrait rapidement le score avant que Knowledge Musona n'égalise sur penalty (49e). Partey (66e) puis Ayew (87e) fixaient la victoire du Ghana.

Togo - Congo

Un auto-but de Romao (20e) mettait le Congo de Paul Put et du Sérésien Poaty aux commandes, avant que l'attaquant du Beerschot Placca Fessou n'égalise pour les Eperviers (56e) de l'ancien Carolo David Henen. Les deux formations restent toujours sans victoire dans ces qualifications.