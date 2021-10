Karlo Letica quitte le Club de Bruges pour la Roumanie

Le FC Bruges s'est séparé de son gardien réserviste Karlo Letica, qui n'avait que peu de perspectives de temps de jeu.

Karlo Letica (24 ans) était passé quatrième dans la hiérarchie des gardiens de but au Club de Bruges, derrière Mignolet et les jeunes talents du cru, Shinton et Lammens. L'international croate, revenu d'un prêt peu concluant à la Sampdoria (où il n'a joué que deux matchs sur l'ensemble de la saison 2020-2021), a donc trouvé un accord avec le Club, qu'il quitte libre pour le CFR Cluj, en D1 roumaine.

Depuis son arrivée en 2018, Letica aura disputé 18 rencontres avec les Blauw & Zwart, sans jamais répondre aux attentes placées en lui par son compatriote Ivan Leko à l'époque.