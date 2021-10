La Ligue 1 prend l'exemple de la Premier League

Il va y avoir une nouveauté en Ligue 1 dès la prochaine saison.

Sujet de débat fréquent au cours des derniers mois, le Boxing Day va bien s’inviter dans notre championnat ! L’Equipe indique en effet que le conseil d'administration de la LFP a entériné ce mercredi la tenue de deux journées pendant les fêtes de fin d’année en Ligue 1 et en Ligue 2 pour la saison 2022-2023. Les matchs auront lieu le 28 décembre 2022 (16e journée) et le 1er janvier 2023 (17e journée) en L1 et le 27 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 en L2.

Précision importante : il ne s’agit pas forcément d’une innovation destinée à s’inscrire dans la durée, mais surtout d’une adaptation au calendrier très particulier du prochain exercice en raison de la tenue de la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Le tournoi mondial va en effet générer 45 jours d’interruption en L1 entre la 15e journée (13 novembre 2022) et la 16e (le 28 décembre 2022) et entraîner un resserrement du calendrier. Cette saison si particulière débutera le 7 août 2022 et s’achèvera le 4 juin 2023.