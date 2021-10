Quelles ambitions pour Courtrai et Karim Belhocine? "Ne pas se fixer de limites"

Karim Belhocine veut aller le plus haut possible avec Courtrai cette saison.

De retour dans un club qu'il connaît par cœur, Karim Belhocine espère faire briller Courtrai, qui occupe la huitième place de Pro League après dix journées, tout au long de la saison. "Il faut souligner l'excellent travail qui a été fait durant les dix premiers matchs de la saison", insiste le successeur de Luka Elsner au micro de Sporza.

Et Karim Belhocine veut poursuivre dans la même dynamique. "On va essayer de continuer, de progresser et surtout de ne pas se fixer de limites. On va essayer d'aller là où, en tant que groupe, on a envie d'aller et on verra où ça nous mène."