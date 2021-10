Des visites mémorielles pour les supporters auteurs de chants racistes

Une méthode déjà mise en place pour les joueurs et que Noa Lang, notamment, avait expérimentée après ses chants antisémites suite au titre brugeois.

Après avoir entonné, en compagnie de supporters du Club de Bruges, un chant antisémite visant les supporters du RSC Anderlecht, Noa Lang avait été invité par l'Union Belge à visiter le musée Kazerne Dossin, à Malines, un mémorial sur l'Holocauste situé dans l'ancien camp de transit de Malines via lequel étaient envoyées entre autres les populations juives et roms vers les camps de concentration et camps de la mort du IIIe Reich.

Cette visite avait fait office de sanction alternative et éducative pour le joueur brugeois, et elle pourrait désormais être élargie aux supporters, rapporte Mediahuis. À partir du 1er décembre, la Pro League et la Kazerne Dossin collaboreront afin que des supporters coupables de chants discriminants puissent, en échange d'une réduction de leur interdiction de stade, visiter le musée afin de se conscientiser.