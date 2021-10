L'Union leader comme ... le Beerschot il y a un an : "Il faudra plus d'humilité à l'avenir"

La coïncidence est drôle : en octobre 2020, le Beerschot remportait le premier "duel de promus" de la saison sur le score de ... 4-2, et prenait la tête du championnat. Un rappel pour l'Union ? Felice Mazzù l'espère.

Après une telle remontée à 10 contre 11, difficile de faire la fine bouche, bien sûr, mais ne comptez pas sur Felice Mazzù pour être euphorique en conférence de presse. "Comme face au Cercle de Bruges, nous sommes passés à côté de notre première mi-temps. La différence est que cette fois, nous avons été punis", souligne-t-il. "On ratait des gestes simples, on était en retard dans notre timing ... Heureusement, à la pause, on s'est dit les choses. Ca restera entre nous, mais j'ai constaté bien plus d'humilité en seconde période".

Le coach unioniste a alors tenté le tout pour le tout en remontant sur le terrain avec un attaquant de plus. "On s'est donné toutes les chances de renverser la situation, parce qu'on y croyait", affirme Mazzù.

Un parallèle en forme d'avertissement

Nous soulignons alors à Felice Mazzù un drôle de parallèle : en octobre 2020, le Beerschot battait OHL ... 4-2 dans le premier "duel de promus" de la saison, et prenait la tête du championnat. La suite sera plus compliquée pour les Rats. "Vous faites bien de me dire ça, ça fera partie de ma théorie pour le prochain match", sourit-il. "C'est exactement la conclusion que je tire de nos premières périodes au Cercle et ce soir".

Les mois à venir seront très importants et Mazzù le sait. "Je l'ai dit à mes joueurs : octobre, novembre et décembre sont des mois cruciaux. La météo change, les organismes se fatiguent et on peut commencer à se croire arrivé", reconnaît l'entraîneur de l'USG. "C'est maintenant que nous saurons si nous jouerons le haut ou le bas du classement".