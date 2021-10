🎥 L'ancien Anderlechtois Sacha Kljestan offre la victoire au Galaxy et fond en larmes lors d'une interview

Le médian évolue toujours au LA Galaxy.

Sacha Kljestan a été décisif lors de la victoire (2-1) contre les Portland Timbers. L'ancien Anderlechtois a offert la victoire au Galaxy sur penalty en toute fin de match, après être monté à l'heure de jeu.

Un moment important qui permet à Kljestan de repartir sur une note positive, après un passage compliqué pour lui, tant au niveau physique que des performances de l'équipe : "Cela a été compliqué pour nous. Cette victoire arrive au terme de beaucoup d'efforts, et cette victoire nous remet dans la course", confiait l'Américain au micro de Sports Net.

La journaliste évoque ensuite le dévouement et les efforts de Kljestan, qui ont porté leurs fruits contre Portland : "Cela signifie beaucoup", répond le milieu de terrain très ému.

"J'ai beaucoup donné dans ma vie et ma carrière et cela fait du bien de marquer à nouveau. Ce matin, j'entrainais des garçons de 13 ans au centre de formation. Certains étaient déçus de débuter sur le banc mais je leur ai dit que je débutais ce soir sur le banc mais même si je joue dix minutes, je serai celui qui fera la différence. Cela fait un bien fou, et c'est important de passer ce genre de message aux jeunes et de leur prouver qu'il ne faut rien lâcher."