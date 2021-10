Courtrai domine Ostende via un but de Gueye, Belhocine tient sa première victoire

Le KV Courtrai a dépassé son adversaire du jour au classement et intégré le top 8 de D1A.

Duel important en milieu de classement ce samedi entre le KV Courtrai et le KV Ostende, deux "Kavé" qui espéraient intégrer le top 8 de D1A en cas de victoire. Une deuxième importante pour Karim Belhocine, qui fait confiance à 10 des 11 joueurs ayant débuté à Bruges, seul Kadri remplaçant Fixelles. La première période se terminera sur un but de Gueye - non pas Makhtar mais bien Pape, le Courtraisien, qui s'offrira son troisième but de la saison (43e, 1-0).

En seconde période, le même Gueye manquait quelques occasions de faire la différence et le break, tandis que Palaversa touchait la transversale côté Ostendais : Courtrai l'emporte finalement, et dépasse le Racing Genk pour prendre la 7e place, un point au-dessus des Limbourgeois.