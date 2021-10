David Beckham ambassadeur du Qatar ?

David Beckham pourrait se voir offrir un pont d'or afin de devenir l'ambassadeur du Mondial 2022.

Le Qatar a les moyens de convaincre à peu près n'importe qui, et avait déjà convaincu plusieurs stars, dont notamment Zinedine Zidane, de devenir hommes-sandwichs de leur candidature pour le Mondial 2022. Maintenant, à l'approche de la compétition qui débute dans un peu plus d'un an, le petit émirat va entamer sa campagne marketing et a porté son choix sur un joueur emblématique : David Beckham.

D'après The Sun, en novembre prochain, à savoir à un an du coup d'envoi de la Coupe du Monde, Beckham devrait être nommé ambassadeur non pas de la compétition, mais du pays, et ce pour une durée de dix ans. Un choix du coeur qui lui rapporterait 177 millions d'euros. Le propriétaire de l'Inter Miami se serait déjà fait houspiller, en Angleterre, pour cette décision, rapporte de son côté le Telegraph : plusieurs associations LGBT ainsi qu'Amnesty International espèrent que Becks profitera de sa notoriété pour mettre en évidence les écarts du Qatar en matière de droits de l'homme. Pas sûr que ce soit dans le contrat.