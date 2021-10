Igor De Camargo déçu de son temps de jeu : "Je n'ai plus 18 ans ..."

Igor De Camargo en est réduit à jouer les utilités cette saison du côté du KV Malines. Le match de Croky Cup devrait être l'occasion pour lui de jouer un peu.

Mais l'ancien attaquant du Standard n'est pas ravi de ce statut : Igor De Camargo (38 ans), qui a manqué le début de saison pour une blessure au genou, compte 36 petites minutes de jeu cette saison, pour deux rentrées seulement. "Oui, c'est décevant, car j'ai beaucoup amené au club et je ne suis même pas repris contre Charleroi et le Standard. Mais l'entraîneur sait ce dont je suis capable, donc je vais attendre ma chance", déclare-t-il à Het Laatste Nieuws.

Mais le Belgo-Brésilien regrette surtout de ne pas avoir été tenu au courant que ce serait son rôle. "Non, personne ne me l'a dit, et j'aurais aimé que ça se passe différemment. Je n'ai plus 18 ans, il faudrait me dire les choses", estime De Camargo.