Mouscron sans quelques cadres face au Standard

José Jeunechamps n'alignera pas sa meilleure équipe ce soir face au Standard.

La sélection de l'Excel Mouscron est connue pour la rencontre de Croky Cup et de toute évidence, la priorité du coach n'est pas ce match face au Standard mais bien l'importantissime déplacement à Virton en fin de semaine. Clément Tainmont et Frédéric Duplus, notamment, sont laissés de côté. Notons également l'absence de Lucas Ribeiro Costa, l'atout offensif principal du club avec deux buts et un assist jusqu'ici en championnat (et un but lors du précédent match de Coupe).

Les Hurlus sélectionnés :

Gillekens, Mandanda, Taravel, Simba, Mohamed, Lepoint, Bocat, Angiulli, Diandy, Vroman, Dione, Dekuyper, Bakic, Bourdouxhe, Myny, Atteri, Giunta, Chevalier