Gianni Bruno est de retour de blessure: "Je travaille plus que les autres"

Gianni Bruno a fait son retour sur les pelouse lors du match de Croky Cup contre Bilzen.

De retour de blessure, Gianni Bruno veut élever son niveau. "J'ai tout donné contre Bilzen et c'est aussi ce que je ferai lors des prochains jours, à l'entraînement. Petit à petit, je veux retrouver mon niveau et retrouver du rythme. La semaine dernière, j'ai déjà pu reprendre de la confiance avec les Espoirs".

L'attaquant parle aussi du travail qu'il a effectué: "J'ai travaillé dur, certainement même plus dur que les autres. Je veux revenir à mon meilleur niveau le plus vite possible. Mais je ne veux pas non plus me précipiter, j'arrive dans une période délicate".

Mais au final, Gianni Bruno était heureux sur la pelouse: "J'ai pris beaucoup de plaisir à rejoindre le groupe. Cette rencontre de Coupe contre un adversaire d'un niveau inférieur était l'occasion idéale pour prendre du temps de jeu".

Les Buffalos et Hein Vanhaezebrouck seront heureux de ce retour: ce sera une arme offensive de plus pour l'équipe.