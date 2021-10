Kompany ne sélectionne pas de jeunes? Il s'en prend au règlement de la Pro League

Cette saison, Vincent Kompany n'a pas intégré de nouveaux jeunes joueurs en équipe première, comme il l'avait fait la saison dernière. Il s'en est expliqué en conférence de presse ce vendredi.

Certains joueurs, comme Marco Kana, attendent leur chance dans l'ombre. C'est dû non seulement à une campagne de transferts plutôt réussie au Sporting, mais Kompany se plaint aussi du règlement de la Pro League.

"Kana s'entraîne très bien, et il mériterait, comme d'autres jeunes, d'être appelé pour jouer les rencontres. Mais en Jupiler Pro League, on est la seule compétition où on ne peut prendre que 18 joueurs. Nous perdons des options avec cette règle à la Belge", a déclaré le T1 d'Anderlecht en conférence de presse.

Mais toujours d'après l'ancien de City, les jeunes ne doivent pas paniquer. "Leur chance viendra quand il seront prêts. Il doit y avoir de la compétition entre les joueurs. Les meilleurs joueront et si ce sont des jeunes et bien ils joueront".

Cela veut donc dire que tout va dépendre d'eux et de leut façon de travailler chaque jour: "Quand tu as du talent et que tu travailles dur, alors moi en tant qu'entraîneur je peux qu'être satisfait. Au final, ils peuvent tous devenir comme Sambi Lokonga, qui en trois mois est devenu l'un des patrons d'Arsenal.

Un beau signal pour les jeunes joueurs.