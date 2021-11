Guendouzi veut que l'OM réalise une série

La crinière la plus célèbre de la Ligue 1 veut continuer d'enchaîner les victoires.

Après trois nuls consécutifs toutes compétitions confondues, l'Olympique de Marseille a renoué avec le succès contre Clermont (1-0), dimanche, lors de la 12e journée de Ligue 1. Satisfait de la performance de son équipe, le milieu marseillais Mattéo Guendouzi (22 ans, 15 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) espère désormais enchaîner les victoires.

"Le match a été plutôt bien maîtrisé même si Clermont a eu quelques situations. Nous avons eu aussi des occasions pour marquer un deuxième but. Les conditions climatiques n’étaient pas faciles. On sait qu’à l’extérieur, si on ne tue pas le match, on laisse la possibilité à l’adversaire de revenir. C’était un match solide et costaud défensivement. Il était important de prendre les trois points et c’est une bonne opération pour nous. (...) Cela fait assez longtemps que nous n’enchaînons pas les victoires. Nous allons tenter de gagner contre la Lazio Rome jeudi et de prendre à nouveau trois points contre Metz dimanche", a déclaré le joueur prêté par Arsenal après la rencontre.

Il faut remonter près de deux mois en arrière pour retrouver trace de deux victoires consécutives de l'OM cette saison, c'était contre Saint-Etienne (3-1, le 28 août) puis Monaco (2-0, le 11 septembre).