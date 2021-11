Genk-Bruges, Seraing-Anderlecht, Standard-Beerschot... le calendrier des huitièmes de la Coupe

L'Union Belge a dévoilé, ce jeudi, le calendrier des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Une semaine après l'épilogue des seizièmes de finale, on connaît le calendrier des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. C'est le duel entre Seraing et Anderlecht qui ouvrira le programme le mardi 30 novembre.

Westerlo-OHL, Lommel-Gand, Malines-Cercle de Bruges, Eupen-Zulte Waregem, Courtrai-Ostende et le choc entre le Club de Bruges et le Racing Genk auront lieu le mercredi 1er, Standard-Beerschot refermera le programme le jeudi 2.

RTL Sport diffusera les rencontres entre Seraing et Anderlecht et le Standard et le Beerschot, VTM diffusera également le duel entre les Métallos et les Mauves, tandis que Sporza diffusera Genk-Bruges.