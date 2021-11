La presse et les suiveurs réclament un joueur de Lens, Deschamps "ferme le buzz"

Le sélectionneur français est décidément mis sous pression lors de chaque conférence de presse.

Depuis plusieurs mois, le nom du piston droit du RC Lens Jonathan Clauss (29 ans) revient avec insistance pour éventuellement intégrer l'équipe de France. En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a été interrogé sur le Lensois et a lâché ses vérités.

"Oui ça va je connais (en coupant le journaliste qui décrivait Clauss, ndlr). Qui fait le buzz autour de lui ? Vous ? Alors c'est bon, répondez à la question, c'est peut-être mieux. Je ne vais pas faire du buzz et du buzz car cela va être repris (sourire). Je regarde les matchs donc forcément je regarde beaucoup de joueurs dont celui de Lens dont vous parlez bien évidemment. Après buzz ou pas buzz, ce n'est pas ça qui va me faire amener à sélectionner un joueur ou pas. Il fait partie des joueurs que l'on suit. Après, avec les caractéristiques qui sont les siennes, qu'il ait 29 ans, oui bon... Ce n'est pas un critère, après c'est une question de concurrence par rapport à son poste. Je sais que vous êtes, je peux le comprendre, en attente de nouveautés à chaque sélection, je ne suis pas là pour ça. Et pour faire un parallèle par rapport à son âge, Jordan Veretout a plus ou moins le même âge et est arrivé tardivement. Alors peut-être il joue à Rome et la Coupe d'Europe d'accord, mais ça n'empêche pas de le sélectionner, comme ceux qui ont 18 ans. Le buzz est fermé", a répondu l'ancien coach de l'Olympique de Marseille.