Les gros clubs de D1A s'opposent au projet de réforme fiscale

Le projet proposé par le gouvernement ne passe pas auprès de certains clubs de notre Pro League.

La réforme fiscale mise sur la table par le gouvernement ne semble pas plaire aux gros clubs de notre Pro League. Comme l'explique Belga, l'Antwerp, Genk, Gand, Anderlecht, le Club de Bruges et le Standard ont dit "non" au projet de réforme fiscale qui pourrait "avoir un impact de 170 millions d'euros", comme l'ont expliqué les six clubs dans un communiqué.

Dans la situation actuelle, les clubs sportifs ne doivent verser à l'Etat que 20% de leurs impôts. L'argent restant peut être dépensé comme les clubs le souhaitent. Mais le nouveau projet proposé par le gouvernement prévoit des règles plus strictes. L'histoire ne semble pas prête d'être terminée...