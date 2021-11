Van der Brempt à propos de la position où il se voit devenir Red Devil

Ignace Van der Brempt marche sur les traces de Charles De Ketelaere. L'ailier obtient de plus en plus de temps de jeu de Philippe Clément. Mais sur quelle position va-t-il se concentrer?

Van der Brempt a déjà joué dans toutes les positions sur le flanc droit. "Je vais garder tout ouvert pour le moment, mais je pense que je préfère jouer en tant qu'arrière droit", dit-il dans Het Nieuwsblad. Pour jouer avec les Diables Rouges à cette position, il devra donc passer devant Meunier, Castagne, Saelemaekers ou encore Foket: "C'est vrai, la concurrence est féroce, mais ça ne me dérange pas. On ne s'améliore qu'ainsi. Et j'aime les défis."