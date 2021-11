Cyril Ngonge pas en Espoirs : "Non, je ne comprends pas"

Cyril Ngonge compte six buts en 12 matchs d'Eredivisie. C'est un de plus que Loïs Openda, trois de plus que Yorbe Vertessen. Pourtant, l'attaquant du FC Groningue n'est pas repris par Jacky Mathijssen. Et bien sûr, ça le préoccupe.

Quand nous évoquons le sujet de l'équipe nationale avec Cyril Ngonge, le jeune attaquant du FC Groningue ne peut pas cacher sa frustration. Lui qui a évolué en équipes d'âges jusqu'en U19, aux côtés de joueurs comme Loïs Openda, Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren, Alexis Saelemaekers ou encore Albert Sambi Lokonga, n'a jamais été repris en U21. "Je suis deuxième meilleur buteur des Pays-Bas (derrière Guus Til et Sebastian Haller, 7 buts, nda) et je n'ai aucun contact. Bien sûr que je me suis fait la réflexion", nous déclare le joueur, que nous avons contacté pour évoquer son superbe début de saison.

Loïs Openda, qu'il a bien connu à Bruges et en sélection également, a même été cité ... chez les Diables. "C'est justement parce qu'il joue en Espoirs, ça. Je connais Loïs, sans qu'on soit amis mais quand on s'était croisés sur le terrain, on a discuté, on a rigolé, c'est un bon gars", continue Cyril Ngonge. Yorbe Vertessen, lui, compte 3 buts en Eredivisie, mais évolue au PSV Eindhoven, club d'envergure. "Mais il est souvent sur le banc", pointe Cyril. "Sportivement, j'ai beau y réfléchir, je ne vois pas de raison logique de m'écarter. J'essaie de ne pas trop y penser".

© photonews

Car dès ses classes d'âge, Ngonge a cotoyé les "cracks" actuels, les De Ketelaere, Verschaeren, Saelemakers, Sambi Lokonga (il a été en partie formé à Anderlecht). "Je connais peu Verschaeren, mais Alexis, c'est le sang (sic). Albert aussi, c'est mon gars. Ce sont de vrais potes et je leur souhaite tout le meilleur", affirme-t-il. "Ils méritent ce qui leur arrive. Mais pour ça, ils ont reçu leur chance et l'ont saisie. Charles De Ketelaere, c'est pareil. À l'époque, il n'était pas celui qu'on voyait comme un crack. À la limite, lui parlait de moi comme d'un crack (rires) ! Mais lui, il a eu sa chance à Bruges, et il a performé, bravo à lui".

La RDC en embuscade ...

Actuellement, sa chance, Cyril Ngonge la saisit donc pleinement en Eredivisie, un championnat pourtant bien suivi par Jacky Mathijssen. Sans succès. "J'ai hésité à le contacter, car il était mon coach en U19 déjà. Je ne sais pas si c'est personnel, il y a peut-être un souci avec moi et c'est regrettable", s'interroge l'ancien brugeois. "Je continuerai à bosser, de façon à ce qu'à un moment, ce soit une évidence de me reprendre".

Et en espérant que d'ici là, ce ne soit pas la République Démocratique du Congo qui en ait profité pour attirer Ngonge. "Oui, la RDC m'a contacté, et pour l'équipe A. Mais je leur ai dit que je réfléchirais à ça en fin de saison. Pas forcément que je donnerai ma décision à ce moment-là, mais au moins de me laisser ce temps de réflexion", révèle-t-il. D'ici là, le Congo pourrait bien être qualifié pour le Mondial 2022. "Bien sûr que ces choses entreront en compte (sourire). Mais on verra en temps et en heure".