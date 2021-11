Selim Amallah de retour, Abdoul Tapsoba toujours indisponible

Ce samedi soir, le Standard de Liège recevra Eupen lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches restent sur quatre partages consécutifs en championnat.

Luka Elsner pourra compter sur les services de Selim Amallah. Absent depuis un mois en raison d’une blessure à l’adducteur, l'international marocain a repris l’entraînement collectif en début de semaine et se sent bien. "Selim a fait la semaine d'entraînement avec nous, nous allons voir. Il récupère assez vite et bien. Un retour qui va nous faire le plus grand bien. Il est important depuis qu'il est au Standard de Liège. Un joueur performant qui peut nous donner de l'équilibre pour pouvoir déstabiliser l'adversaire aussi bien à droite qu'à gauche", a confié l'entraîneur principal des Rouches avant d'évoquer le seul joueur indisponible.

"Abdoul Tapsoba est indisponible (touché au quadriceps et sur la touche depuis le début du mois). Il devrait être de retour à l'entraînement la semaine prochaine. Tout le monde est sur le pont sinon, les derniers arrivants se sont entraînés ce matin. Il y a un peu de fatigue, mais tout le monde va bien", a conclu Elsner.