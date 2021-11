Hein Vanhaezebrouck: "A la mi-temps, j'ai demandé une réaction, je l'ai eue"

Le coach gantois a apprécié le comportement de ses joueurs après le repos.

Car Hein Vanhaezebrouck n'était pas satisfait de la première période de son équipe. "A la mi-temps, j'ai demandé une récetion. Je l'ai vue sur le terrain. On a eu quatre occasions, on en a mis deux au fond. Cela permet d'être un peu plus serein sur le banc", note-t-il.

Même si Zulte Waregem a réduit l'écart et que les Buffalos ont eu chaud en fin de match, ils ont quitté le Stade Arc-en-Ciel avec la victoire. "On rentre avec les trois points. Des points très importants. Même si on va devoir apprendre à finir un match, j'en suis conscient", conclut le coach de la Gantoise.