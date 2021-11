C'est officiel, Deniz Undav a bien inscrit un quadruplé à Ostende

Il y avait l'ombre d'un doute, mais elle a été vite dissipée.

La Pro League a pris sa décision : Deniz Undav est bel et bien l'auteur du septième but de l'Union Saint-Gilloise sur la pelouse d'Ostende. Comme il le disait lui-même, l'attaquant allemand a touché le ballon (du nez, semble-t-il) et a donc inscrit un quadruplé qui lui permet de compter 14 buts et de rejoindre Michaël Frey en tête du classement des buteurs de la D1A !

Dante Vanzeir, de son côté, se voit donc privé d'un but, qui comptera à la place comme un assist.