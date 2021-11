Le prix de Pochettino est connu, et il ne sera pas gratuit

Si Manchester United veut l'entraîneur du PSG, le club devra signer un très gros chèque.

Plus les heures passent et plus un départ de Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain paraît probable. L'entraîneur parisien, que l'on dit lassé par le mode de fonctionnement du club de la capitale, souhaiterait rejoindre Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, limogé dimanche par les Red Devils.

Selon le Manchester Evening News, un quotidien très bien informé sur le pensionnaire d'Old Trafford, les dirigeants mancuniens sont "confiants" dans ce dossier. "La volonté de Pochettino de venir dès maintenant à United est importante", précise le média britannique.

De son côté, le Paris SG semble se faire à l'idée d'un départ de son entraîneur et s'attend à une approche de MU dans les prochaines heures. Mais le club de la capitale réclamerait environ 12 millions d'euros pour libérer l'Argentin à un an et demi de la fin de son contrat, affirment le Manchester Evening News et talkSPORT.