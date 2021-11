Officiel: Ostende ouvre son mercato hivernal

Kyle Duncan, défenseur latéral américain qui apprtenait aux New York Red Bulls, arrivera gratuitement cet hiver à Ostende. Il y a signé un contrat jusqu'en juin 2025. Il arrivera en Belgique le 1er décembre mais ne pourra jouer qu'à partir du 1er janvier.

Heb jij de link gelegd tussen onze hints?



Thanksgiving (VS) 👉 Dunken in Brooklyn 👉 Neefje van George Weah 👉Red Bull (New York) 👉 Kyle (South Park) 👉@kyleduncan_6 @GGanaye : Kyle koos voor ons ondanks zware concurrentie van andere Europese clubs."https://t.co/1wiaNYZvOq pic.twitter.com/Prp3l3UJVo