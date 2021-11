Le Cercle de Bruges se joue de Malines et se donne de l'air

Les Groen & Zwart ont livré une belle prestation et ont pu compter sur un Dino Hotic en feu.

Le Cercle Bruges a enfin mis fin à sa série noire de huit rencontres sans victoire. Les Groen & Zwart ont renoué avec le succès en s'imposant 3-1 contre Malines. La bande à Yves Vanderhaeghe a livré une belle prestation contre un KaVé assez peu inspiré.

Utkus s'est chargé d'ouvrir le score à la 34e avant que Storm n'égalise à la 43e. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir le Cercle émerger grâce notamment à un penalty concrétisé par Hotic (63e, homme du match avec son but et ses deux passes décisives) et un but de Matondo (77e).

Au classement, les Brugeois se donnent un peu d'air et comptent treize points. Ils restent à distance du Beerschot, actuel dernier au classement avec neuf unités mais avec un match en moins. De son côté, Malines cale à la 5e place avec 26 points.