Quand Thibault Peyre aurait pu rejoindre la Ligue 1 : "J'étais déçu car je ne jouais pas à l'époque"

Le défenseur a pasé du temps sur la touche suite à une blessure au tendon d'Achille.

Malines s'est rendu au Cercle sans Thibault Peyre. Le Français qui a souffert d'une longue blessure au tendon d'Achille, est désormais proche d'un retour.

Le défenseur est revenu sur un transfert manqué lors d'un entretien accordé à Het Nieuwsblad : "Montpellier me voulait en prêt, mais pour Malines seul un transfert définitif était négociable. Je peux le comprendre du point de vue d'un club. Mais personnellement, c'était une décision difficile à accepter à l'époque, j'étais déçu car je ne jouais pas à l'époque."

Déçu de ne pas jouer mais heureux à Malines

"Le fait de recevoir un tel intérêt concret de la part de formations de Ligue 1 fait forcément réfléchir, c'est évident. Mais je suis heureux ici. J'ai donc dit à mon agent que je resterais si j'étais de retour dans l'équipe avant la date limite des transferts. Après mon retour dans le onze de départ contre l'Union et Courtrai, c'était clair pour moi que je resterais. C'est juste dommage que je n'aie plus joué depuis à cause de ma blessure."