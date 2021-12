Prevljak et Eupen renversent Zulte et filent en 1/4

Menés 0-2, les Pandas ont renversé la tendance grâce à un triplé de l'attaquant bosnien.

Les choses avaient pourtant bien mal débuté pour Eupen. Après un doublé de Zinho Gano en 36 minutes, les Pandas se retrouvent dos au mur. Préservé, Smail Prevljak a débuté la rencontre sur le banc. Mais à la 65e minute, Stefan Kramer décide de faire monter eu jeu l'attaquant bosnien, et l'effet est immédiat.

A vingt minutes du terme, soit six minutes après son entrée sur la pelouse, Prevljak réduit le score, avant d'égaliser dix minutes plus tard sur une passe décisive de Kayembe.

Après quatre petites minutes en prolongation, Prevljak, encore lui, inscrit son troisième but sur un assist de Peeters. Le score ne bougera plus. Eupen réussit donc à remonter Zulte-Waregem et à se qualifier pour les quarts de finale de Croky Cup.