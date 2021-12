📷 Le futur brugeois Tajon Buchanan dans l'équipe-type de la MLS !

La Major League Soccer a révélé son équipe-type de la saison, et le futur Blauw & Zwart Tajon Buchanan en fait partie.

Le Club de Bruges a peut-être bien trouvé sa nouvelle pépite. Tajon Buchanan (22 ans), auteur d'une superbe saison avec le New England Revolution (28 matchs, 9 buts, 6 assists), fait partie de l'équipe-type de la saison régulière en MLS. L'international canadien (16 sélections, 3 buts) a été éliminé de la course aux finales de Conférence avec son équipe, malgré un but de sa part à la 118e. Sa saison est donc finie et va donc pouvoir bientôt rejoindre le FC Bruges pour s'intégrer dès 2022 ...