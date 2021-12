Seraing ne craint pas le Club de Bruges : "Nous sommes sur une bonne dynamique"

Ce samedi soir, le RFC Seraing se déplacera au Jan Breydelstadion pour affronter le Club de Bruges lors de la dix-septième journée de Jupiler Pro League.

Mardi dernier, le RFC Seraing a été éliminé en huitième de finale de la Coupe de Belgique par Anderlecht au terme d'une séance de tirs au but. Les Métallos n'ont pas été affectés par cette défaite contre les Mauves. "Cette rencontre a prouvé au groupe qu'il était capable de battre n'importe qui dans ce championnat. Nous avons été éliminés aux penaltys, c'est pile ou face. Un peu frustrant quand on se dit que l'on menait 2-0, mais c'est ainsi. Nous sommes sur une bonne dynamique et il faut continuer de la sorte", a confié Sami Lahssaini en conférence de presse.

"Si nous devions jouer à huis-clos, cela serait un petit avantage pour nous"

Ce week-end, le promu sérésien va croiser le fer face au champion de Belgique. "La victoire est tout à fait possible. Bruges a joué il y a deux jours et jouera mardi en Ligue des champions au PSG. Ils vont certainement faire tourner un peu, ils disposent d'un large noyau. Cela va être très compliqué, mais nous connaissons nos qualités. Au surplus, si nous devions jouer à huis clos, cela serait un petit avantage pour nous car le Club n'aurait pas son douzième homme. Même si nous aimerions jouer dans le stade le plus rempli du Royaume", a expliqué le milieu de terrain.

"J'étais déçu quand je ne suis pas rentré contre Saint-Trond"

Blessé en début de saison lors de la première journée à Courtrai, le joueur prêté par Metz revient petit à petit (6 rencontres toutes compétitions confondues). "Toujours compliqué de revenir de blessure et surtout quand l'équipe est dans une bonne dynamique. Je savais que je ne serai pas directement titulaire. J'étais déçu quand je ne suis pas rentré contre Saint-Trond. Je pensais que le coach allait donc m'aligner au prochain match, mais il a préféré garder le même onze. Je patiente même si c'est dur, mais je suis prêt. Je suis bien physiquement, mais il me faut plus de rythme. J'ai hâte demain de débuter la rencontre", a conclu Sami Lahssaini.