🎥 Les U21 d'Anderlecht s'offrent leur plus large victoire de la saison avec un superbe but d'Aït El-Hadj

Apr√®s la victoire anderlechtoise contre Zulte Waregem, les U21 ont encha√ģn√©, √©crasant le KV Malines ce lundi soir.

Avec plusieurs joueurs du groupe professionnel au coup d'envoi, Anderlecht n'a fait qu'une bouchée du KV Malines ce lundi soir en championnat U21. Sardella, absent ce dimanche et qu'on pensait blessé, Kana, Aït El-Hadj, Arnstad, Stroeykens ou encore Colassin (en pointe) étaient ainsi titulaires ; la jeune pépite Mario Stroeyekens a inscrit un triplé, et Anouar Aït El-Hadj a mis le but de la soirée d'une belle frappe enroulée en pleine lucarne.

Le RSC Anderlecht est toujours solidement installé en tête du championnat U21, et reste invaincu.

Le onze des U21 contre le KV Mechelen. COYM! ūüü£‚ö™ #ANDKVM — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 6, 2021

Hattrick van Super Mario. Et la plus large victoire de la saison pour nos U21. Well done, boys. ūüü£‚ö™ pic.twitter.com/P6rLBa1xfn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 6, 2021

Le but d'El-Hadj, tel que partagé par le site de supporters Anderlecht-Online :