Le RSC Anderlecht rendra hommage au Grand Jojo pour le reste de la saison à chaque but marqué !

Comme l'avaient réclamé certains supporters, cette habitude sera conservée : à chaque but du RSCA à domicile jusqu'au terme de la saison, c'est le célèbre "Est-ce que j'ai pas raison ? Oui tu as raison, Anderlecht Anderlecht Anderlecht champion" du Grand Jojo qui résonnera dans le Lotto Park au lieu du jingle habituel.

In honour of Grand Jojo. 💜 Here's our stadium goal tune for the rest of the season. 🟣⚪ pic.twitter.com/FS3OuH1Q0h