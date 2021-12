Roberto Martinez évoque le stage de mars prochain : "On y préparera 2026, pas 2022"

En mars prochain, les Diables Rouges effectueront un stage lors duquel Roberto Martinez ne convoquera aucun joueur comptant plus de 50 caps avec l'équipe nationale. Un énorme remaniement qui ne servira pas vraiment à préparer le Mondial 2022.

Roberto Martinez est parfois qualifié de frileux au moment de modifier son groupe, mais le sélectionneur des Diables Rouges est conscient que l'équipe nationale est arrivée à un tournant et à la fin d'une ère : dans cette optique, afin de faciliter le passage de flambeau, il a décidé de faire du stage de 2022 (qui prévoit normalement deux matchs amicaux) un galop d'essai grandeur pour de nombreux jeunes joueurs. Aucun Diable comptant moins de 50 sélections ne sera repris.

Invité exceptionnel de l'émission La Tribune sur la RTBF ce lundi, Martinez a détaillé ses projets. "Avec ce stage, l'objectif sera de préparer 2026, pas spécialement 2022. Nous allons emmener des joueurs pouvant atteindre leur plein potentiel en 2026, des joueurs nés entre 1997 et 2008", prévient-il. Une drôle de fourchette, car on doute que des joueurs de ... 14 ans soient repris. "C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis longtemps. C'est important de les voir avec de grosses responsabilités. Nous avions beaucoup appris des matchs contre la Côte d'Ivoire et la Suisse, où nous avions vu des joueurs comme Saelemaekers, Vanheusden, Dendoncker prendre un rôle de leader".

En juin et septembre, nous mélangerons les deux en vue du Mondial 2022

Les "jeunes" auront donc les clefs de l'équipe en mars, avant le retour des cadres en juin et septembre. "En juin et septembre, nous disputerons six matchs de Nations League, en groupe A, donc des matchs de top niveau. Ce sera le moment idéal pour mélanger ces joueurs découverts en mars avec le groupe, et finaliser le groupe pour le Qatar", ajoute Martinez. L'objectif est également de laisser souffler les patrons de l'équipe : "Lorsque j'étais coach en club, j'ai constaté que mars était la période la plus compliquée, qui prélève un tribut chez vos joueurs. En 2018, en mars, nous n'avions joué qu'un match et cela nous a permis d'être plus performants sur nos 7 matchs de Coupe du Monde", affirme le Catalan. "Nous voulons donc donner un break mental et physique à nos cadres, tout en recueillant beaucoup d'informations sur ces jeunes avant de faire un groupe de 23 pour le Qatar".