Le Standard "regrette" les "fausses rumeurs autour de Selim Amallah"

Le milieu offensif avait été accusé de racisme après son altercation avec Abdoulaye Seck, dimanche.

Le ton est sérieusement monté entre Abdoulaye Seck et Selim Amallah, dimanche après-midi, sur la pelouse du Bosuil. Mardi, le défenseur de l'Antwerp en a dit un peu plus et a affirmé que le joueur du Standard n'avait eu aucun propos raciste à son égard.

Le Standard monte au créneau, dans un communiqué, pour dénoncer les rumeurs dont a été victime l'international marocain. "Nous regrettons qu’une telle rumeur ait pu circuler au travers des réseaux sociaux et de certains médias et porter ainsi atteinte à la réputation de l’international marocain et à l’image d’un club qui mène depuis longtemps le combat contre ce fléau qui est aux antipodes des valeurs du Standard de Liège et de ses supporters. Nous sommes soulagés que la lumière ait pu être faite sur cette suspicion de racisme et espérons que cela ne se reproduira plus", insiste le club liégeois.