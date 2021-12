Jelle Vossen est déçu: "Je ne suis pas venu à Zulte Waregem pour jouer la relégation"

Avec 11 buts, Jelle Vossen est dans une bonne saison mais l'attaquant doit jouer contre la relégation avec son club de Zulte Waregem. Il s'est exprimé à propos de cette situation.

Dans un entretien avec Het Nieuwsblad, Vossen l'admet: ce ne sont pas les résultats attendus: "Je ne suis pas venu à Zulte Waregem pour jouer contre la relégation. Quand j'ai signé ici, le club était en demi-finale de la coupe et était 6ème. Tout était beau ici, et depuis rien ne va".

L'attaquant est de plus en plus dépité: "Quand on regarde le classement actuel, nous sommes à l'avant-dernière place, et cela me rend malade. J'ai du mal à y croire, mais c'est la réalité. Mais bon, j'en suis responsable aussi car je suis un joueur du club, c'est à nous de prester mieux que cela et surtout de la faire rapidement".

Vossen sait que toutes les rencontres seront importantes pour Zulte Waregem: "Nous devrons faire mieux lors des matches retours, sinon nous allons avoir des problèmes. Nous le savons et nous allons faire en sorte que chaque match sera vital".