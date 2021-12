Le PSG s'intéresse à un défenseur de la Serie A

Ce joueur avait déjà été cité du côté de la capitale française.

Comme nous vous l'indiquions dimanche, l'agent Mino Raiola a ouvert la porte à un départ du défenseur central Matthijs de Ligt (22 ans, 19 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) de la Juventus Turin. Et au moment de mentionner les éventuels prétendants de l'international néerlandais, l'homme d'affaires a évoqué le Paris Saint-Germain !

"Je pense que nous connaissions tous les clubs dans lesquels Matthijs pourrait aller. Pendant l'été, nous devons voir s'il y a des clubs sur le marché. Cela peut être la Premier League, mais aussi le FC Barcelone, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain", a fait savoir Raiola pour la chaîne néerlandaise Nos.

La Juve risque de réclamer un très gros chèque pour de Ligt, sous contrat jusqu'en juin 2024, dans l'hypothèse d'un départ l'été prochain.