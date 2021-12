Bonne nouvelle pour La Gantoise: Tissoudali sera là en janvier... mais pas Amallah

Si durant la CAN, La Gantoise devra faire sans Michael Ngadeu, qui est sélectionné par le Cameroun, les Buffalos pourront compter sur Tissoudali. Ce dernier ne fait en effet pas partie de la sélection pour la prochaine CAN.

Ce dernier a une nouvelle fois été important pour son équipe ce mercredi contre le Standard en coupe de Belgique. Dans la sélection du Maroc, on retrouve Selim Amallah (Standard), les deux frères Mmaee, Amrabat (ex-Bruges) et Soufiane Chakla (OHL).

🔥 Introducing your #AltasLions for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 #Cameroon pic.twitter.com/l64H0DpcAm