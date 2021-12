Un centième match réussi pour Charles De Ketelaere

Le jeune avant Brugeois a inscrit un but et délivré une passe décisive pour sa centième rencontre avec les Blauw & Zwart.

Un but, une passe décisive et une qualification. La recette d'une soirée parfaite pour Charles De Ketelaere, qui disputait hier son 100e match avec Bruges. En cent rencontres, le joueur de 20 ans a inscrit vingt buts et délivré 18 passes décisives: "Ma méforme est-elle terminée? On verra. Dans le football, il y a toujours des bons et des mauvais moments. On verra donc après cette semaine de vacances."

Le jeune Blauw & Zwart a inscrit douze buts et délivré huit passes décisives cette saison, ce qui confirme qu'il est l'un des favoris pour remporter le Soulier d'Or: "L'objectif premier reste de tout gagner avec Bruges. Nous avons fait le plein en Coupe et en championnat, c'est le principal."