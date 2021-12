Le mercato hivernal du RSCA : avec la saison prochaine en ligne de mire ?

La trêve hivernale est là, et avec elle ce moment toujours particulier : le mercato de janvier. Au RDC Anderlecht, on est très content du groupe actuel, ce qui ne veut pas dire que rien ne bougera.

Anderlecht n'est qu'à deux petits points de la deuxième place et a désormais bel et bien trouvé son rythme de croisière : sans pitié contre les "petits", à hauteur contre les "grands", le onze anderlechtois est à niveau pour la dernière ligne droite. Reste à peaufiner le tableau pour vraiment viser les sommets ...

Murillo et Kouame manqueront

Un dossier chaud sera sur la table de Peter Verbeke : deux titulaires indiscutables se rendront en sélection en janvier - Christian Kouame pour au moins 3 matchs, Amir Murillo pour un peu moins. La bonne nouvelle, c'est que leur trouver une doublure n'est de toute façon pas du luxe.

© photonews

Dans le cas de Murillo, c'est même une nécessité dans l'absolu, obligations internationales ou pas : on l'a vu, le Panaméen a des périodes moindres, et il n'a pas de concurrence, au point que Mykhaylichenko doive jouer à droite en cas de besoin. Peter Verbeke a évoqué Nayel Mehssatou en interview cette semaine, mais celui-ci est encore très tendre et évoluera probablement en U23 (D1B) la saison prochaine.

Concernant Kouame, c'est moins évident car dès que l'Ivoirien reviendra, il reprendra sauf surprise sa place et que tout joueur transféré sera conscient d'être là pour jouer les utilités. Et Benito Raman, lui, compte bien être titulaire en l'absence de l'Ivoirien. Mais l'été prochain, Joshua Zirkzee ne sera plus là, et Kouame risque également de coûter trop cher ; Neerpede n'étant pas prolifique au poste de 9, un jeune buteur acceptant son rôle de cinquième roue du carrosse jusqu'à la saison prochaine est l'idéal.

Neerpede, l'option n°1 ?

Si l'un ou l'autre renfort au milieu ou sur les ailes peut également être envisagé, Anderlecht a la solution à portée de main : son centre de formation. Les Stroeykens, Kana, Arnstad, De Wilde ou Leoni n'ont presque pas joué jusqu'ici mais pourraient découvrir l'équipe A, faire nombre et recevoir leur chance en cas de besoin. À moins qu'une opportunité bon marché (un coup "à la Gomez") se présente, ce qui permettrait de l'intégrer au groupe sans pression car la hiérarchie est claire sur le terrain.

Le dernier défi sera le dégraissage : certains joueurs devront aller chercher du temps de jeu ailleurs (on pense à Marco Kana, Killian Sardella voire Antoine Colassin) et d'autres comme Bakkali ou Trebel sont assis sur un juteux contrat. Pour ces deux derniers, les offres risquent d'être peu nombreuses, voire inexistantes au vu de leurs exigences salariales. Deux pommes pourries qui refusent de tomber de l'arbre ...