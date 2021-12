Le RSC Anderlecht annonce de lourdes pertes, mais a un plan

À l'occasion d'une grande interview accordée aux quotidiens du pays, Peter Verbeke a dévoilé à la fois les pertes financières du RSCA sur la saison 2020-2021 et son plan pour redresser la barre.

L'annonce d'une injection de capital et d'une apuration de dettes par Marc Coucke et les investisseurs anderlechtois ne change rien au constat : Anderlecht termine l'année dans le rouge, avec 29 millions d'euros de pertes pour 2020-2021, et ce malgré la vente de Jérémy Doku dès l'hiver dernier (la vente d'Albert Sambi Lokonga rentrera dans le calcul de budget pour 2021-2022).

C'est moins qu'un an auparavant (36 millions d'euros en 2019-2020), et il s'agit d'un résultat cruellement impacté par les longs mois de stades vides, qui ont moins affecté le football belge cette saison. Bref : des chiffres qu'il convient de relativiser. Peter Verbeke avait convié la presse écrite francophone et néerlandophone cette semaine dans son bureau pour expliquer son projet à moyen terme.

L'objectif est clair : "Travailler aux dépenses inutiles", déclare Verbeke, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. On le sait, le staff et l'organigramme anderlechtois ont déjà été bien défrichés ces dernières années, ainsi que le noyau qui comporte encore plusieurs (très) gros salaires. Cela continuera à être le cas. Ensuite, pas question de faire des folies cet hiver sur le marché des transferts (Verbeke prévient qu'Anderlecht sera "le grand club qui dépensera le moins"). L'idée sera à l'avenir de privilégier les trouvailles "à la Sergio Gomez", qui rapportera probablement dix fois ce qu'il a coûté ...