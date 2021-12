Trois clubs de Pro League s'intéressent à un défenseur ivoirien

Le mercato hivernal ouvre ce week-end et plusieurs clubs de Pro League ont coché le nom d'un défenseur prometteur évoluant en Autriche.

Olivier N'zi est un solide défenseur central gaucher évoluant au SV Kapfenberg, en D2 autrichienne. Il s'agit de sa seconde expérience en Autriche puisque le jeune ivoirien, formé à l'OS Abobo, avait d'abord été prêté un aux Juniors OÖ, en D2 également, avant de rejoindre à titre définitif le KSV en octobre 2020.

Depuis, N'zi s'est imposé comme titulaire indiscutable en 2.Liga, inscrivant même cette saison son premier but en championnat. De quoi attirer les regards puisque le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain avec Kapfenberg ; si une prolongation n'est pas exclue, plusieurs clubs se sont manifestés et parmi eux trois clubs de D1A. Les clubs concernés seraient, selon nos sources, Zulte Waregem, le KV Courtrai et le Cercle de Bruges. Aucune offre n'a cependant encore été émise à ce jour, mais les discussions se poursuivront cet hiver ...