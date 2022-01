Officiel : Alessandro Albanese signe en JPL

Le Liégeois s'est engagé en faveur du KVO.

Alessandro Albanese rejoint Ostende en provenance de Waasland Beveren. Il s'est engagé à la côte jusqu'en 2025.

Le Liégeois a fait ses classes au Standard, à Porto et à Hoffenheim où il a évolué jusqu'en U19. Il rejoint ensuite l'Eintracht Frankfurt, avant de revenir en Belgique à Waasland Beveren.

"Alessandro est un joueur qui correspond parfaitement à notre philosophie : jeune, enthousiaste et avec encore une grande marge de progression. De plus, c'est un jeune Belge, ce qui est toujours une bonne chose. En raison des circonstances, il a moins joué avec Waasland Beveren ces deux derniers mois, mais cela n'a rien à voir avec ses qualités. Alessandro a les qualités pour apporter de l'énergie et provoquer des actions", a expliqué Gauthier Ganaye sur le site du club.