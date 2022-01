Vincent Mannaert revient sur le choix de Schreuder : "Le néerlandais peut aider à s'intégrer rapidement."

Alfred Schreuder succède à Philippe Clement sur le banc brugeois.

Vincent Mannaert est revenu sur l'arrivée de Schreuder, choisi pour reprendre les Blauw & Zwart après le départ de Philippe Clement.

"Il était disponible immédiatement et possède une grande expérience en tant qu'assistant, mais aussi en tant qu'entraîneur", a expliqué depuis l'Espagne, le directeur général du Club à ONE.

"Schreuder sait ce que c'est que d'assumer cette responsabilité, il connaît aussi le top du football et le néerlandais peut aider à s'intégrer rapidement."

Bruges vise le doublé

Le Club espère évidemment un nouveau titre de champion mais également la coupe, des ambitions claires qui attendent Schreuder : "Nous voulons voir plus de constance dans nos performances, plus de régularité et plus d'intensité. C'est aussi la tâche des joueurs d'apporter cela chaque semaine. C'est ce qu'on doit attendre d'un joueur de Bruges. Dans cette optique, nous visons un nouveau titre de champion ainsi que la coupe."