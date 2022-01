Alessio Castro-Montes intéresse un club de Serie A

Alessio Castro-Montes aimerait passer un palier dans sa carrière, mais le latéral gantois ne dira pas oui à n'importe quelle offre.

Alessio Castro-Montes (24 ans) réalise à nouveau une excellente saison avec La Gantoise (17 matchs de Pro League, 3 buts, un assist) et ne dirait pas non à un nouveau défi, lui qui est arrivé en juillet 2019 en provenance de l'AS Eupen et a ensuite connu une superbe progression. D'après le Nieuwsblad, une offre est arrivée sur la table gantoise, en provenance du Genoa, avant-dernier de Serie A : le club où évolue Zinho Vanheusden aurait proposé 6 millions d'euros pour le Belgo-Espagnol.

Mais Castro-Montes, précise le quotidien néerlandophone, ne serait pas tenté. Le joueur rêverait d'évoluer en Espagne.