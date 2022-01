Christian Kabasele n'a pas l'intention de quitter Watford

Alors que des rumeurs l'envoient à l'Udinese, Christian Kabasele ne souhaiterait pas quitter les Hornets cet hiver.

Alors que nous vous relayions cette semaine que Christian Kabasele (30 ans), qui joue peu à Watford, intéresserait un autre club de la "galaxie Pozzo", à savoir l'Udinese, dans le cadre d'un échange potentiel qui envoie Samir en Angleterre, il semblerait que Kabasele n'ait pas la moindre envie de quitter le club.

D'après nos informations, le défenseur central des Hornets n'aurait pas l'intention de partir, et le club n'en aurait pas non plus émis le souhait. Un départ ne serait pas à l'ordre du jour pour Kabasele, qui reste très apprécié au sein du club de la banlieue londonienne.