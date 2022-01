Mercato: le coup de pression de Bosz sur ses dirigeants

L'Olympique Lyonnais n'est pas dans la meilleure saison de son histoire.

Avec les départs à la CAN de Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere, l’Olympique Lyonnais va devoir composer avec un secteur offensif amoindri pendant un mois environ. Malgré ces complications, l’entraîneur rhodanien Peter Bosz n’est pas certain de pouvoir bénéficier d’une recrue au poste d’attaquant cet hiver.

"J'attends une recrue seulement quand cela nous aide. Pas pour un mois mais pour le futur. Il faut bien regarder. Là (financièrement), ce n'est pas facile pour le club, y compris avec le fait de ne pas avoir le stade plein", a admis le Néerlandais ce vendredi en conférence de presse.

Fin décembre, les Gones ont tout de même formulé une offre de 4 millions d'euros au Zénith Saint-Pétersbourg pour Sardar Azmoun, en fin de contrat en juin et avec qui l'OL se serait déjà mis d'accord.