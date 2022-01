Officiel : retour en Belgique et nouvelle chance pour Jens Teunckens

Le gardien de 23 ans n'a pas encore réussi à percer en tant que professionnel.

Jens Teunckens quittait Chypre et Larnaca cet été et s'engageait libre au RKC Waalwijk.

Mais le portier n'est pas parvenu non plus à s'y imposer, et tentera de rebondir en D1B du côté du Lierse Kempenzonen, où il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison.

Passé par Bruges et l'Antwerp, Teunckens a été international Belge de U15 aux U21 et avait participé à la belle épopée des U17 à la Coupe du monde 2015 (Chili), aux côtés de Dante Vanzeir, Wout Faes, Dante Rigo ou encore Orel Mangala.