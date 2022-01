Officiel: le Beerschot perd Caicedo

Moises Caicedo n'est plus un joueur du Beerschot. Lui qui avait été prêté par Brighton en début de saison a été rappelé par son club. Il retourne donc en Premier League.

En une demi-saison, Caicedo a joué 15 rencontres pour deux buts marqués et deux passes décisives.

Brighton recalls Moises Caicedo.



