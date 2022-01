Paul Pogba, direction PSG et gratuitement?

Le champion du monde est en fin de contrat avec Manchester United.

À l’instar de Kylian Mbappé et beaucoup d’autres, Paul Pogba (28 ans, 9 matchs en Premier League cette saison), bientôt en fin de contrat, est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier. À moins que le milieu de terrain ne prolonge avec Manchester United ? Difficile à dire tant ses relations avec Ralf Rangnick, entraîneur intérimaire appelé à devenir directeur sportif l’été prochain, sont froides. Et s’il n’étend pas son bail avec les Red Devils, le Paris Saint-Germain pourrait sauter sur l’occasion !

Selon L’Équipe, l’intérêt du club de la capitale pour Pogba "est réel, et réciproque". Le PSG l’a prouvé l’été dernier : quand une star arrive en fin de contrat, il sait agir vite et bien. Sans oublier l’excellente relation entre le directeur sportif Leonardo et l’agent du joueur, Mino Raiola. Toujours d’après nos confrères, les dirigeants parisiens se sont ainsi renseignés sur l’état d’esprit de "La Pioche", avec des retours positifs. Une piste à prendre au sérieux, donc.

Mais deux clubs "retiennent également l’attention de Pogba", peut-on lire dans le quotidien : la Juventus, où il a joué de 2012 à 2016, et surtout le Real Madrid.