Jean-Louis Garcia satisfait de ses deux renforts : "Ils vont nous apporter de l'expérience et de l'épaisseur"

Le RFC Seraing avait annoncé les arrivées de deux défenseurs ce mercredi. athlétique

Daniel Opare et Molla Wagué sont venus renforcer les rangs du RFC Seraing ce mercredi. Deux renforts de poids pour le promu sérésien. "Des garçons qui ont un vécu consistant et qui vont nous apporter de l'expérience et de l'épaisseur. Cela va faire du bien à l'équipe. Ils viennent d'arriver donc ils ne sont pas encore prêts à 100%, mais ils peuvent déjà apporter quelque chose à l'équipe", a confié Jean-Louis Garcia en conférence de presse. "Daniel et Molla doivent aider aussi le staff pour amener la culture de la gagne et cette envie de ne rien lâcher. J'espère qu'ils deviendront des relais importants", a expliqué le T1 des Métallos.

"S'il avait eu du temps de jeu, il aurait enchaîné une cinquième phase finale de la CAN à seulement trente ans"

Daniel Opare n'est plus à présenter en Belgique contrairement à Molla Wagué que les observateurs belges connaissent moins. Jean-Louis Garcia, qui le connaît bien, a dressé son profil. "C'est un joueur très athlétique, très solide avec beaucoup de force et très bon dans les duels. Il a été formé à Caen avant de partir à l'étranger du côté de l'Udinese, de Leicester City et de Notthingham Forest. Il est ensuite revenu en France en signant au FC Nantes mais il avait peu de temps de jeu. Il a ensuite été prêté à Amiens où il a joué trente matchs et a fait beaucoup de bien à l'équipe. À son retour de prêt, il n'était pas dans les plans d'Antoine Kombouaré et ils ont eu une discussion. Molla restait sur quatre phases finales consécutives à la CAN avec le Mali. S'il avait eu du temps de jeu, il aurait enchaîné une cinquième à seulement trente ans. Cela situe son niveau et son expérience", a souligné le technicien français avant de poursuivre.

"Il a fait office de grand frère auprès des jeunes de l'équipe B de Nantes"

"Il peut apporter un surplus de solidité et aime beaucoup le contact avec les jeunes. Il l'a d'ailleurs prouvé durant les six mois qu'il vient de passer au sein de l'équipe B de Nantes. J'ai eu Stéphane Ziani (entraîneur de la réserve nantaise) au téléphone, et il m'a dit que c'était un mec extraordinaire qui s'est impliqué avec ses jeunes. Il a su les recadrer quand il le fallait. Il a fait office de grand frère, et cela de façon naturelle. Une bonne chose pour nous ici à Seraing", a conclu Garcia.