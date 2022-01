L'arrêt des championnats va être prolongé dans le football amateur

Mauvaise nouvelle pour les acteurs du football amateur...

Le football amateur va normalement devoir encore attendre avant de pouvoir reprendre. A l'arrêt depuis la mi-décembre suite à la trêve hivernale, il ne devrait pas reprendre ses droits le week-end du 22 janvier.

Annoncé ce vendredi, le codeco a finalement été reporté à jeudi prochain et l'ACFF attendait d'éventuelles nouvelles mesures pour prendre une décision sur la reprise ou non des championnats. Les acteurs du football amateur vont donc devoir attendre une semaine supplémentaire pour en savoir plus